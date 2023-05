Im Dessauer Süden ist es am Wochenende zu einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Übergriff gekommen. Zwei syrische Mädchen wurden verletzt. Der Staatsschutz ermittelt. Was bislang bekannt ist.

Täter reißen syrischen Mädchen in Dessau Kopftücher herunter - Staatsschutz ermittelt

Dessau/MZ - Nach einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Übergriff auf zwei syrische Mädchen in Dessau hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizeiinspektion erst am Donnerstag mitteilte, hat sich die Tat am vergangenen Samstag, 29. April gegen 13 bis 13.30 Uhr im Süden der Stadt ereignet.