Besonderes Festival Dessau feiert Tage der Chor- und Orchestermusik - Markplatz ist schon am Morgen im Takt

Die Tage der Chor- und Orchestermusik finden seit Freitag in Dessau statt. Am Sonnabend gab es viele Konzerte auf dem Marktplatz. Am Abend folgt die Lange Nacht der Musik.