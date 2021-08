Dessau feiert am Wochenende den Gartenreichtag - und dabei gleich drei besondere Jubiläen

Dessau/MZ - Die große Feier zum 20. Gartenreichtag musste im vorigen Sommer ausfallen. Corona ist zwar auch 2021 noch nicht vorbei - aber diesmal wird der Geburtstag des Gartenreichgründers Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (10. August 1740 - 9. August 1817) wieder gebührend gefeiert. Mit einem besonderen Gartenreichtag am kommenden Wochenende, dem 14./15. August, zwischen Dessau und Wörlitz.

Drei Jubiläen sind am Wochenende im Gartenreich nachzufeiern

Das Motto 20+1 steht dabei nicht allein für die coronabdingte Verschiebung des Festes um ein Jahr. Gleichzeitig nämlich sind zwei weitere runde Jubiläen nachzufeiern. Ebenfalls vor 20+1 Jahren erhielt das Gartenreich Dessau-Wörlitz den UNESCO-Welterbestatus. Und seit 20+1 Jahren besteht und wirkt die Landesinitiative „Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt“, die zwischen Altmark und Zeitz 50 prächtige Gärten und Parkanlagen betreut.

„In diesem Netzwerk ist Dessau-Wörlitz ein ganz besonderer Höhepunkt und den wollen wir nun gemeinsam mit den vielen Partnern vor Ort ausgestalten“, kündigte Gartenträume-Sprecherin Felicitas Remmert an. So werden aus verschiedenen Städten Gartenträume-Botschafter in historischen Kostümen durch die Parks in Dessau und Wörlitz flanieren, darunter die Rosenkönigin aus Sangerhausen oder der Solezwerg aus dem Kurpark von Bad Dürrenberg.

Der Gartenträume-Verein gestaltet nach einer Stippvisite 2017 erstmals eigene Aktionen und Infostände zu den schönsten historischen Parks im Land auf der Freifläche der Orangerie vor dem Schloss Georgium.

Neue und vertraute Partner haben sich zur Organisation gefunden

Die Runde der anderen Gartenreich-Partner ist seit vielen Jahren beim Gartenreichtag dabei. Zum eingespielten Team gehören die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches, die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KSDW), die Städte Oranienbaum-Wörlitz und Dessau-Roßlau, die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, die Stadtmarketinggesellschaft (SMG) Dessau-Roßlau und die Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe.

Als Akteure mit im Boot sind auch die Evangelischen Pfarrämter im Gartenreich. Sie öffnen die Gartenreichkirchen am Sonnabend in Mosigkau von 9 bis 18 Uhr), in Waldersee (14-17 Uhr), Oranienbaum (10-17 Uhr), Wörlitz (11-17 Uhr) und Großkühnau (11-17 Uhr). In der Kirche St. Petri Wörlitz ist zu dieser Zeit auch die Ausstellung „Von der Lutherbibel zur Basisbibel“ zu sehen, die bekannt macht mit den Besonderheiten verschiedener deutschsprachiger Bibeln. „Luther selbst hat an drei Bibelübersetzungen gearbeitet. Erst auf der Wartburg seit 1521 (Neues Testament), dann 1534 (Altes Testament) und 1545 die ,Ausgabe Letzter Hand’ “, kündigt Pfarrer Torsten Neumann an.

Für Kunst- und Gartenliebhaber hält der Gartenreichtag am Sonnabend, 14. August, mit 32 Veranstaltungen und am Sonntag, 15. August, mit sieben Veranstaltungen ein umfangreiches Programm an diversen Standorten bereit.

Die Übersicht ist einzusehen auf dem von der Evangelischen Landeskirche Anhalts herausgegebenen Flyer zum Gartnereichtag 20+1. Für Führungen der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ist eine Anmeldung erforderlich: Kontakt und weitere Informationen: www.gartenreich.de; Service: Touristinformation Dessau, Ratsgasse 11, Tel. 0340-204 1442