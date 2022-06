Dessau feiert 16. Hugo-Junkers-Fest zu Luft und am Boden ausgiebig

Dessau/MZ - Der Schauspieler und Dessauer Ehrenbürger Dieter Hallervorden hatte am Pfingstsamstag das diesjährige Hugo-Junkers-Fest auf dem Flugplatz Dessau offiziell mit eröffnet, dann gab es viel Rummel am Boden und in der Luft. Die nunmehr 16. Auflage des Hugo-Junkers-Festes reiht sich wieder in die Tradition vor Corona ein. 2020 fiel es komplett ins Wasser und bekam im vorigen September coronabedingt eine kleinere Ausgabe.

