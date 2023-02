Die Polizei in Dessau hat die Fahndung nach einem vermissten 15-Jährigen beendet.

In Dessau wurde seit Montag ein 15-Jähriger vermisst. Der Jugendliche wurde inzwischen gefunden

Dessau-Roßlau/DUR/mad – Der seit Montag vermisste 15 Jahre alte Schüler Hadrian G. aus Dessau ist gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde die Fahndung nach dem Jugendlichen beendet. Demnach wurde der 15-Jährige am Mittwochnachmittag wohlbehalten im Stadtgebiet von Meißen (Sachsen) festgestellt und an die erziehungsberechtigten Personen übergeben.

Der Jugendliche hatte am Montagmorgen die Wohnung in Dessau-Mildensee verlassen, um mit dem Fahrrad zu Schule zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an.