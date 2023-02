Anhand von Plänen und Fotos will Andreas Butter eine Bilanz der Verluste und des Geretteten der Residenzstadt Dessau seit 1945 ziehen.

„Dessau - Das verlorene Stadtbild“ - Andreas Butter spricht in der Kunsthalle

Dessau/MZ - Im Rahmen der Wanderausstellung „Stadtwende Dessau“ wird Dr. Andreas Butter, als Autor des Dessau-Kapitels, am kommenden Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr einen etwa einstündigen Vortrag zum Thema „Dessau - das verlorene Stadtbild“ in der Dessauer Kunsthalle des Anhaltischen Kunstvereins in der Scheibe Nord, Ratsgasse 5, halten.

Anhand von Plänen und Fotos soll eine Bilanz der Verluste und des Geretteten der Residenzstadt seit 1945 gezogen werden. An die Veranstaltung werden sich zwei Stadtspaziergänge und eine Podiumsdiskussion im März anschließen.

„Die Ausstellung Stadtwende beleuchtet die Kämpfe und Niederlagen um die historischen Stadtbereiche, ordnet sie ein und zeigt verschiedene historische Blickwinkel auf die stets aktuelle Frage: Wie wollen wir leben?“, heißt es im Flyer zur Ausstellung.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Di–So, 10–17 Uhr, Eintritt: 3 Euro.