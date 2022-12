Warnung vor gefrierendem Regen Dessau bleibt von Glatteis bislang verschont - Fällt Regen am Nachmittag?

Am Montagmorgen fällt in vielen Teilen Deutschlands Regen auf den tiefgefrorenen Boden. Das führt zu Blitzeis und mancherorts zu Unfällen. Nicht so in Dessau-Roßlau.