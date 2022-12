Dessau bekommt neue Drohne vom Innenministerium

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Drohnen zur Einsatzbewältigung sollen die unteren Katastrophenschutzbehörden, also die Landkreise und die Stadt Dessau-Roßlau, kommende Woche vom Land erhalten. Im Jahr 2018 waren in Sachsen-Anhalt die ersten Drohnen für den Katastrophenschutz an die Städte Magdeburg und Halle ausgeliefert worden. Jetzt sollen auch alle anderen unteren Katastrophenschutzbehörden welche bekommen.