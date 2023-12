Obwohl Dessauer gut integriert sind Zerstochene Reifen, Schweinefleisch im Briefkasten: Syrische Familie wird in Dessau bedroht

Acht Mal haben Unbekannte in Dessau die Reifen an Sewar Khalils Auto zerstochen, in seinem Briefkasten fand er ein Stück Schwein. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Die Familie hat Angst.