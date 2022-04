Deshalb wirbt Dessau mit einer neuen „Hygge“-Kampagne um Touristen

Mit einer Werbekampagne will das Stadtmarketing mehr Besucher in die Stadt locken. Der Geschäftsführer setzt auf Gemütlichkeit und einen guten Ruf.

Dessau-Roßlau/MZ - Wer derzeit am Erfurter Hauptbahnhof aus dem Zug steigt, könnte Lust bekommen, direkt wieder einzusteigen und eine Fahrkarte nach Dessau zu lösen. Die Bauhausstadt wirbt in mehreren deutschen Großstädten derzeit mit einer neuen Kampagne, die, zusammen mit dem Werbefoto, perfekt in die Zeit passt: „Hygge in Dessau“ lautet der Slogan in weiß-rot vor dem Bild eines malerisch verschneiten Luisiums.