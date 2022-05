Derzeit erhöhter Wildwechsel: Kreisjägermeister mahnt Autofahrer um Dessau-Roßlau zu Vorsicht

Dessau-Roßlau/MZ - Für die Wildtiere rund um Dessau-Roßlau hat mit dem Erwachen der Pflanzenwelt auf Feldern und Wiesen eine sehr aktive Zeit begonnen. Kreisjägermeister Michael Mitsching warnt Autofahrer daher zu besonderer Vorsicht, insbesondere auf Strecken, die durch Waldgebiete führen.

„Das Getreide geht aktuell hoch und immer mehr Tiere ziehen vom kargen Wald auf die Felder und für die Nacht zurück in den Wald“, so Mitsching. Ein erhöhter Wildwechsel in der Morgen- und Abenddämmerung sei die Folge. Ab Mitte Mai würden zudem die Rehkitze geboren, die ihren Müttern schon nach wenigen Tagen folgen würden. „Die Jungtiere kennen die Gefahren von Straßen natürlich noch nicht und sind daher besonders gefährdet.“ Das betrifft natürlich alle Tierbabys. Zwischen Rodleben und Jütrichau musste Mitsching am Sonntag denn auch einen überfahrenen Frischling bergen.

Dessau-Roßlaus Jägerschaft beging traditionell zum 1. Mai den „Aufgang der Bockjagd“, wie es in der Jägersprache heißt. Damit ist die Schonzeit für Rehe nun vorbei und die Jäger dürfen wieder Jagd vor allem auf männliche und junge, nicht trächtige Weibchen machen.