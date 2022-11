Der Treppenlift ist kaputt: Warum sich das Dessauer Rathaus mit einer Reparatur so schwer tut

Dessau/MZ - Es dürfte in diesen Tagen so manchem Besucher des Dessauer Freizeitzentrums Krötenhof schwer fallen, in die ehrwürdige Gründerzeitvilla in der Dessauer Wasserstadt zu gelangen. Denn Hilfe beim Treppensteigen steht nicht mehr zur Verfügung, seit der Treppenlift seinen Geist aufgegeben hat. Das Thema wurde zunächst im November im Kulturausschuss in der letzten Sitzung besprochen. Es gab auch einen einstimmigen Beschluss, dafür im Haushalt des kommenden Jahres finanzielle Mittel einzustellen. Einige fragten sich nach Gründen: Kann die Stadtverwaltung nicht einfach unkompliziert auf eine erforderlich gewordene Reparatur reagieren? Gibt es denn keine Mittel für Unterhalt - wenn mal etwas kaputt geht?

