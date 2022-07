Der Tierpark Dessau hat jetzt auch ein tierisches Leitsystem

Dessau/MZ - Das tierische Leitsystem, das Besuchern des Dessauer Tierparks den Weg vom Hauptbahnhof zur Einrichtung weisen soll, ist letzte Woche fertiggestellt worden. Das berichtete die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Sechs Tierfiguren machen den Fußweg zum Tierpark kurzweilig für die Besucher, so heißt es darin.

Nach etlichen Tierstudien für Rentier, Kragenbär, Jaguar, Biber, Dingo und Ente entstanden kolorierte Zeichnungen

Die Idee eines unterhaltsamen Wegeleitsystems hatte Tierparkleiter Jan Bauer schon länger und fand in Hanna Käster aus Dessau-Ziebigk eine engagierte Partnerin zur Umsetzung des Projektes. Den Kontakt zwischen Tierpark und der 18-jährigen Berufsschulschülerin stellte Architekt Dieter Bankert her. In seinem Architekturbüro macht Hanna Kästner ein Praktikum und freute sich sehr über diese Aufgabe. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass ich nicht nur für die Schule, sondern auch etwas für das Stadtbild schaffen konnte.“, so Hanna Kästner.

Nach etlichen Tierstudien für Rentier, Kragenbär, Jaguar, Biber, Dingo und Ente entstanden kolorierte Zeichnungen, die gedruckt, auf Platten kaschiert und an Pfosten befestigt wurden. Jedes Tier erhielt eine Klappe mit der Frage: Wie viele Schritte sind es noch bis zum Tierpark? Die Antwort findet der Besucher hinter der jeweiligen Klappe.

Bereits 2019 und 2021 malten Schülerinnen und Schüler die passenden Tierspuren auf der Asphaltstrecke

Schüler einer 2. Klasse der Naturparkschule Jeber-Bergfrieden durften auf dem Weg in den Tierpark Dessau als erste Gruppe das neue Wegeleitsystem in Augenschein nehmen.

Bereits 2019 und 2021 malten Schülerinnen und Schüler von der Sekundarschule Friedensschule, der Grundschule Kreuzberge und der Grundschule Am Luisium, unter der Anleitung von Ulrike Lammert, Annemarie Malleskat und Jana Wasserberg, die passenden Tierspuren auf der Asphaltstrecke.

Handwerker halfen beim Aufbau der Tierfiguren

Die technische Umsetzung des neckischen und tierischen Projekts erfolgte durch die Handwerker des Tierparks Dessau, unter Anleitung des Technischen Leiters Mathias Smarsly. Für die Tierstelen gab es eine finanzielle Unterstützung der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau, wofür das Tierparkteam um Jan Bauer sehr dankbar ist.