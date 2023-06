Mosigkau feiert am Sonnabend das erste Wilhelminen-Fest. Namensgeberin ist die einstige Schlossherrin Anna Wilhelmine. Was geboten wird.

Der Prinzessin zu Ehren - Mosigkau lädt am Wochenende zum ersten Wilhelminen-Fest

Premiere steht an

Jakob Uwe Weber (links) und Michael Frühauf freuen sich auf das erste Wilhelminen-Fest in der Anhalter Straße in Mosigkau.

Dessau/MZ - Egal ob Nordmannfest, Heidefest, Junkersfest – die Dessauer Vororte Mildensee, Kochstedt und Kleinkühnau wissen schon seit Jahren, wie man ordentliche Dorffeste feiert, die aber auch weit in die Region ausstrahlen. In diesen Reigen will sich jetzt auch Mosigkau mit dem Wilhelminenfest einreihen.