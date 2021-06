Der Anhaltische Kunstverein hat ein neues Domizil gefunden - Warum das nicht nur für ihn gut ist

Dessau - Aus dem „Kunstraum 22“ wird der „Kunstraum 5“, kündigt Gerhard Lambrecht an. Der Vorsitzende des Anhaltischen Kunstvereins blickt dabei auf das Jahresende und spricht vom bevorstehenden Umzug des Vereins - von der Askanischen Straße 22 in die Ratsgasse 5.

Das Vorhaben ist als klassische Win-Win-Situation einzustufen. Der Verein bekommt einen attraktiveren Standort für seine Arbeit, die DWG als Vermieter kann einen mehr als zehn Jahre währenden Leerstand beheben und für die Stadt insgesamt wird die wichtige Achse zwischen Bauhausmuseum und Rathaus/Zerbster Straße aufgewertet. „Wir freuen uns sehr, dass es gemeinschaftlich gelungen ist, diese Lösung zu finden“, sagt denn auch der Vorsitzende des Kunstvereins.

Kunstverein kann am neuen Standort seine Strahlkraft erhöhen

Mit einer modernen Kunsthallel mitten in der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe zum Bauhausmuseum, kann der Kunstverein seine Strahlkraft nach außen erhöhen. „Die Ratsgasse bietet auf ca. 200 Quadratmetern mehr Ausstellungsfläche als bisher, mehr Möglichkeiten und einen barrierefreien Zugang“, nennt Lambrecht die Vorteile für den Verein.

Zuletzt wurden in den Räumen Sportartikel (Sport Boyke) verkauft. Für eine moderne Kunsthalle bedarf es freilich einiger Umbauten und Renovierungen im Innen- und Außenbereich. Bis Anfang November, so der Plan, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. In einer gemeinsamen Begehung ermittelten DWG und Kunstverein den Sanierungsbedarf. Wie DWG-Geschäftsführerin Anja Passlack informiert, beläuft sich eine erste grobe Kostenschätzung auf 240.000 Euro. Zu erneuern sind Wände, Decken und Fußböden. Wobei die Gestaltung ähnlich der Touristinformation erfolgen soll, die Farbgebung in Grautönen vorgesehen ist. So sollen Fußboden und Decke in ihrer Beton-Ursprungsform gebracht und dann gestrichen werden. Mobile Stellwände stellen das moderne Ausstellungssystem dar. Historische Elemente des Außenbereiches, wie die vier Lichtbalken am Sonnenbaldachin werden instand gesetzt. „Damit wollen wir ein sichtbares Zechen nach außen setzen und neugierig machen hereinzukommen“, sagt Gerhard Lambrecht.

Geleuchtet haben die Lichtbalken unter dem Baldachin schon lange nicht mehr. Das soll sich ändern. (Foto: Ruttke)

Die Frage der Fertigstellung beantwortet Anja Passlack zurückhaltend. „Aufgrund der angespannten Marktsituation kann noch keine Aussage erfolgen.“

Die Eröffnung des neuen „Kunstraum 5“ passiert idealerweise mit einer Vernissage. Was dann über den Jahreswechsel ausgestellt wird, steht freilich noch nicht fest. „Sowie wir den Fertigstellungstermin kennen, beginnen wir mit der Vorbereitung“, erklärt Lambrecht.

Anliegen des Anhaltischen Kunstvereins Dessau war es von Anfang an, in der Innenstadt präsent zu sein. Zunächst setzten sie dies in der Kunsthalle an der Museumskreuzung (heutige MZ-Redaktion) um. Deren Betriebskosten überstiegen aber das für den Verein Leistbare. Daraufhin erfolgte der Wechsel in die Askanische Straße 22. Mit dem Umzug in die Ratsgasse rückt der Verein mit seinem praktizierten lokalen Kulturmarketing wieder in die direkte Innenstadtlage.

Kunstverein freut sich über den Umzug - „Unsere Innenstadt braucht Hilfe“

Diese aufzuwerten hält Gerhard Lambrecht für unbedingt erforderlich, insbesondere vor dem Hintergrund der Schwächung des Innenstadthandels durch Corona. „Unsere Innenstadt braucht Hilfe und ein Konzept, das zielgerichtet umgesetzt wird, damit die Menschen einen Grund haben, sich in der Stadt aufzuhalten.“ Zur Aufwertung des Bereiches Ratsgasse insgesamt äußert sich Passlack wie folgt: „Die Putzerneuerung und der Farbanstrich aller Nischenbereiche sowie die Aufwertung der Grünflächen in den Nischen sind voraussichtlich noch in diesem Jahr vorgesehen.“

Der Wirtschaftsbeigeordnete Robert Reck wird konkreter. Im August würden durch die Stadtmarketinggesellschaft die Nischen gestalterisch aufgewertet, sagt er. Das Geld dafür sei im Haushalt bereitgestellt.