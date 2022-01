Demo und Gedenken an Oury Jalloh sorgen am Freitag in Dessau für Einschränkungen

Gedenken an Oury Jalloh in Dessau

Dessau/MZ - Zum 17. Jahrestag des Todes von Oury Jalloh in einer Dessauer Polizei-Gefängniszelle wird am Freitag, 7. Januar, wieder an zahlreichen Stellen in der Stadt an den aus Afrika stammenden Asylbewerber gedacht.

Den Auftakt macht ab 11 Uhr das Multikulturelle Zentrum Dessau, das vor dem Polizeirevier in der Wolfgangstraße Blumen niederlegen will. Um die Todesumstände des in seiner Zelle verbrannten Jalloh restlos aufzuklären, fordert der Verein die Zeugen der Tatnacht auf, also die anwesenden Polizeibeamten, „eine Gewissensentscheidung für den Rechtsstaat und gegen den Korpsgeist zu treffen und eine Aussage zu machen“.

Ab 14 Uhr startet dann der jährliche Demonstrationszug der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh quer durch die Innenstadt

Hinter der Forderung steht die Überzeugung, dass sich Jalloh nicht selbst angezündet hat, wie von den Behörden dargestellt, sondern angezündet worden ist. Dass die genauen Hintergründe des Vorfalls vor 17 Jahren bis heute noch immer nicht geklärt sind, führt das Multikulturelle Zentrum auf ein „Schweigekartell“ der Dessauer Polizei und den „Unwillen der sachsen-anhaltischen Justiz“ zurück.

Ab 14 Uhr startet dann der jährliche Demonstrationszug der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh quer durch die Innenstadt. Für diesen wird deutschlandweit mobilisiert. Startpunkt ist der Hauptbahnhof. Laut Polizei wird es entlang des Zuges Zwischenkundgebungen geben. Diese fanden in vergangenen Jahren etwa vor dem Sitz der Staatsanwaltschaft, vor Amts- und Landgericht, im Stadtpark sowie an der Friedensglocke statt. Endpunkt war stets das Polizeirevier in der Wolfgangstraße. Angemeldet wurde die Demonstration bis 21 Uhr.

Um die Demo abzusichern, ist ein großangelegter Polizeieinsatz geplant

„In diesem Zusammenhang wird es zu Verkehrseinschränkungen in der Dessauer Innenstadt, unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofes sowie im näheren Umkreis des Polizeireviers , kommen“, teilte die Polizei im Vorfeld mit.Um die Demo abzusichern, ist ein großangelegter Polizeieinsatz geplant, der durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei und Polizeikräfte aus Sachsen unterstützt wird.