Erfolgreiche Ernte Delikatesse für „Billabong“-Bewohner: Dessauer baut Hirse an und macht Tierpark ein Geschenk

Eddi Mann baut in seinem Garten seit 2008 Silber- und Kolbenhirsen für seine eigenen Vögel an - und ist dabei so erfolgreich, dass es inzwischen auch für die Tiere aus dem Tierpark Dessau reicht.