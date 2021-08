Dekita-Eigenbetrieb: Dessau-Roßlaus größter Kita-Träger bildet jetzt selbst aus

Dessau/MZ/syk - Der Eigenbetrieb Dekita geht in Sachen Berufsnachwuchs eigene Wege und hat eine eigene Ausbildungsoffensive gestartet. Das städtische Unternehmen bietet ab diesem Jahr die Möglichkeit einer dreijährigen Ausbildung zur „Staatlich anerkannten pädagogischen Fachkraft“.

Die ersten neun Auszubildenden wurden in diesen Tagen von Betriebsleiterin Doreen Rach begrüßt und willkommen geheißen. „In unseren Einrichtungen werden unseren jungen Berufsstartern nicht nur lukrative Ausbildungsplätze geboten, sondern darüber hinaus auch nach dem erfolgreichen Berufsabschluss solide Zukunftsperspektiven durch einen dauerhaft attraktiven Arbeitsplatz innerhalb der eigenbetrieblichen Kindereinrichtungen in Aussicht gestellt“, sagte sie in ihrer Begrüßungsrede.

Um Personalproblem zu lösen, nimmt Dekita viel Geld in die Hand

Das Engagement der Dekita in Sachen Ausbildung kommt nicht von ungefähr. Denn nach wie vor ist der Fachkräftebedarf für die Kindertagesstätten und Horte hoch und kann über den aktuellen Stellenmarkt nicht vollständig abgedeckt werden. Da das Bundes-Ausbildungsförderprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ für das neue Ausbildungsjahr ausgelaufen ist, hat die Betriebsleitung entsprechend reagiert und für die nächsten drei Jahre Gesamtinvestitionen in Höhe von 550.000 Euro zur Umsetzung eines eigeninitiierten Ausbildungsprojektes komplett aus eigenen Mitteln eingeplant. Die Höhe des Investitionsvolumens setzt den Eigenbetrieb sowohl innerbetrieblich als auch finanziell vor besondere Herausforderungen. „Die Investitionen sind mit Blick auf die kommenden Jahre aber unumgänglich“, betont Rach. Es müssten alternative Lösungswege beschritten werden, um sowohl den hohen Qualitätsstandard der frühpädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, als auch den laufenden Regelbetrieb in den kommunalen Kindereinrichtungen durch eine fachgerechte Kinderbetreuung in gewohntem Maße sicherzustellen.

Das Interesse am Erzieher- Beruf scheint wieder zu steigen

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Nachfragen und Initiativbewerbungen für eine betriebliche Ausbildung zur Pädagogischen Fachkraft beim Eigenbetrieb gegeben. Ein Fakt, der die Betriebsleitung in dem Vorhaben bestärkte.

In dem städtischen Unternehmen sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt. In den 19 Einrichtungen werden knapp 3.000 Kinder betreut.