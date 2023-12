Hochwasser der Mulde Deichkontrolle in Mildensee: Warum die Erleichterung über eine gefällte Eiche groß ist

In Mildensee werden die Deiche kontrolliert. Eine Routine-Aufgabe, die in Hochwasser-Zeiten besonders wichtig ist. Worüber man froh ist. Was noch Sorgen bereitet.