Wirtschaft „Dehner“ vor der Eröffnung in Dessau - Gartencenter erlaubt einen ersten Blick in die neue Filiale

„Dehner“ eröffnet am Donnerstag sein neues Gartencenter in der Dessauer Zunftstraße. Es ist die 13. Filiale des Familienunternehmens im Osten Deutschlands. Was es drinnen gibt.