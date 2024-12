Debatte um Formfehler in Dessau-Roßlauer verwaltung hält an - Aktuelle Stunde beantragt

Dessau-Roßlau/MZ. - Die mutmaßlichen Formfehler im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid über die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau sorgen weiter für Diskussionen in der Stadtpolitik. Frank Brozowski kündigte für seine Fraktion, das Freie-Bürger-Forum, an, eine Aktuelle Stunde in der kommenden Stadtratssitzung im Januar beantragen zu wollen.