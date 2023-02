17.500 Kunden in Dessau-Roßlau Datel wird 25 - Wie die Stadtwerke-Tochter Dessau zur Glasfasercity machen will

Die Stadtwerketochter Datel ist ein Vierteljahrhundert auf dem komplizierten Telekommunikationsmarkt. Gestartet wurde 1998 bei Null. Heute hat das Unternehmen 17.500 Kunden. Was es in den nächsten Jahren noch vor hat. Was in der Waldsiedlung konkret ansteht.