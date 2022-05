„Das war echt Wahnsinn“: Besitzer Daniel Förster nach Pferde-Krimi in Rodleben stark mitgenommen

Die am Samstag in Rodleben gestohlene Stute Samba Me ist wieder zu Hause. Sie konnte nach einem Hinweis gefunden werden. Den Besitzer Daniel Förster hat das Verschwinden und die Suche nach Samba Me stark mitgenommen.

Rodleben/MZ - Große Erleichterung im Reitverein in Rodleben: Stute Samba Me ist wieder da. In einer spektakulären Aktion wurde sie am Sonntagabend aus einem Stall in Neukieritzsch bei Leipzig geholt.