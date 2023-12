Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Zeit war, wie in jedem Jahr, eigentlich genug da, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Sogar einen verkaufsoffenen Sonntag gab es in der Adventszeit, um Freunden und Familie etwas Schönes auszusuchen. Wer drei Tage vor Weihnachten trotzdem noch keine oder nicht alle Geschenke beisammen hat und wem es auch noch an Ideen mangelt, für den haben bekannte Dessau-Roßlauer ein paar Last-Minute-Tipps. Die MZ hat sie gefragt: Haben Sie selbst alle Geschenke schon besorgt? Und was sind Ihre Ideen für ein Präsent in letzter Minute?