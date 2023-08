Kinderbetreuung für Krankenhausmitarbeiter Das „Mäuseland“ ist gewachsen - Der Neubau der Betriebskita des Klinikums Dessau ist bald fertig

Die neue Kita des Städtischen Klinikums am Dessauer Auenweg soll voraussichtlich im Oktober in Betrieb gehen. Dann stehen 200 statt bisher 166 Plätze zur Verfügung. Was die Kinder erwartet.