Das ist geplant: Mosigkau feiert 750. Geburtstag mit Kaffeetafel für Jedermann und Festumzug

Mosigkau/MZ - Ein Ort feiert seine Geschichte - den 750. Geburtstag, den 14. Ehrentag der Feuerwehr, den 70. Geburtstag seiner Eingemeindung. Zünftig gefeiert wird vom 26. Mai bis 5. Juni. Nachfolgend einige Höhepunkte aus dem Festprogramm.

Eröffnung mit Ausstellung

Ab Donnerstag, 26. Mai, 16 Uhr, wird der Heimatverein Mosigkau in der Mühlenstraße 7 eine Ausstellung unter dem Motto „Aus der Vergangenheit unserer Heimat“ eröffnen. Auf 18 Tafeln wird über die 750-jährige Geschichte informiert, außerdem sind historische Objekte zu sehen. Innerhalb der Festwoche ist die Ausstellung bis einschließlich 5. Juni täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Festkonzert im Schloss

„Mir ist so wunderbar“ - unter diesem Thema steht am Freitag, 27. Mai, 18.30 Uhr, im Saal des Schlosses von Mosigkau ein Quartette-Abend mit Musik aus sechs Jahrhunderten. Es singen Cornelia Marschall (Sopran), Rita Kapfhammer (Alt) David Ameln (Tenor), Kostadin Argirov (Bass).

Begrenzte Kartenkapazität. Restkarten beim Besucherring des Anhaltischen Theaters.

Freiwillige Feuerwehr feiert

Zum allerersten Mal nach der Pandemie kann die Feuerwehr wieder feiern. Weil sie dazu am Samstag, 28. Mai, 11.30 bis 17 Uhr, viele Gäste erwartet, startet das Fest in der Justus-von-Liebig-Straße und im Schäfergarten. Auf 200 Metern der Straße wird am Sonnabend für jedes Alter viel geboten, freut sich Wehrleiterin Carina Guntern. Die Straße ist gesperrt für die Technik von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk, die besichtigt werden kann.

Angekündigt sind Spiel, Spaß und Basteln samt Hüpfburg, Kinderschminkstand und Feuertrainer. Außerdem kommt eine historische Drehleiter, es gibt Essen aus der Gulaschkanone und einen Kuchenbasar. Auch ein Informationsstand wird aufgebaut. Denn die Feuerwehr Mosigkau sucht nach Helfern, wie Guntern sagte, würden auch Erwachsene gesucht, die Mitglied werden wollen. Wo die Feuerwehr Mosigkau gegründet wurde, ist nicht bekannt. 39 Mosigkauer hatten vor 140 Jahren für die Gründung Pate gestanden. Heute gibt es in der Wehr elf Aktive - und damit viel zu wenig, eine mit 19 Mitgliedern relativ starke Jugendwehr und elf Kinderfeuerwehrleute. 4 Alte Bauernhöfe öffnen:

Normalerweise öffnen die Alten Bauernhöfe nur im Advent ihre Tore für die Öffentlichkeit. Der Mosigkau-Geburtstag ist eine schöne und willkommene Ausnahme. Drei Höfe öffnen am Sonntag, 29. Mai: die Anhalter Straße 7 von Michael Frühauf, der Hof in der 28 von Sebastian Rumberg und die Nummer 35 von Carsten Schaue. Aber auch in anderen Objekten der ältesten Straße des Ortes wird Handel getrieben. Bei Frühaufs kann man zum Beispiel frisch gepresste Öle verkosten. Es gibt in der Straße Schmuck, Keramik, Korbwaren, Filz und Schmuckpapier. Man kann Bogenschießen und lecker essen. Körnigs Bauernmark und der Ziegenhof Linda sind vor Ort.

Die Anhalter Straße wartet von 10 bis 17 Uhr auf Besucher.

Kaffeetafel im Schlosspark

Der Sonntag, 29. Mai ist voller toller Höhepunkte: Einer davon wird im Schlosspark vorbereitet. Dort werden um 14.30 Uhr viele Kaffeegäste erwartet, die allerdings Kaffee und Kuchen, samt Tassen und Tellern selbst mitbringen müssen. Tische und Bänke stehen bei dieser „Kaffeetafel für Jedermann“ bereit. Der Fürst-sowie das Anhaltische Jägerkorps, die Hofdamen und weitere Akteure sorgen für das historische Ambiente, freut sich der Mosigkauer Ortschaftsrat auf diesen Festpunkt.

Radtour durch den Ort

Mosigkau entdecken und in Geschichte und Geschichten eintauchen kann man am Sonntag, 29. Mai, 10 Uhr, bei einer geführten Radtour. Der Bürgerverein fährt mit seinen Gästen verschiedene Punkte an. Dazu zählen Naturbad, Schloss, die Martin-Luther-Kirche, der Bahnhof, der Sportplatz, Bürgerhaus und Kita.

Anmeldungen unter [email protected]

„Mosigkau und die Welt“

Eine Ausstellung wird am Sonntag, 29. Mai, 15.30 Uhr, im Bürgerhaus eröffnet. Dort zeigt der Mosigkauer Hobby-Maler Werner Georges viele Impressionen auf Leinwand.

Den Schwerpunkt seiner Malerei bilden anhaltische Landschaften. Die Ausstellung im Bürgerhaus ist dann in der Festwoche täglich immer nachmittags ab 16 Uhr zu sehen.

Vortrag im Bürgerhaus

Die „Mosigkauer Bildergalerie - ein Gemäldeschatz von Weltrang“ ist am Dienstag, 31. Mai, ein Vortrag im Bürgerhaus überschrieben, den mit Wolfgang Savelsberg ein Kunsthistoriker und ausgewiesener Fachmann hält. Eintritt frei.

Im idyllischen Mosigkauer Schlosspark wird demnächst eine riesige Kaffeetafel aufgebaut. (Foto: Thomas Ruttke)

Premiere in Mundart

Wie schlawwern de Mosicker? Kristina Schlansky hat ihren Landsleuten auf den Mund geschaut. Herausgegeben hat die Mosigkauerin ein „Mosigksches Mundartbüchlein“, das die Autorin am Mittwoch, 1. Juni, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus vorstellt. Anmeldungen erbeten unter [email protected]

Kirmes und Lampionumzug

Am Freitag, 3. Juni wird in der Chörauer Straße vor der alten ausgedienten Kaufhalle Kirmes gefeiert. Dafür haben sich zwei Schaustellerbetriebe angesagt. Auch im Naturbad ist etwas los. 18.30 Uhr gibt es dort eine Kinderdisko. Um 21 Uhr startet ab dem Naturbad ein Lampionumzug mit der Feuerwehr.

Festgottesdienst und historischer Umzug

Das beste kommt zum Schluss. Am letzten Festtag, 5. Juni, beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche von Mosigkau. Eine Stunde später startet just von dort ein Festumzug durch den ganzen Ort. Sieben Bilder erinnern an die Geschichte des Ortes von der Dorfgründung und dem Kirchenbau, über Aberglaube und Hexenverbrennung, dem Schlossbau, die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr, an die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, an die Zeit in der DDR und nach der Wende.

Für den Umzug erhält Mosigkau Unterstützung aus Nachbarorten, die kostümiert mitlaufen. Gefeiert wird auch danach noch. 13 Uhr spielt das Blasorchester Blau/Weiß auf dem Sportplatz. Cheerleader haben sich dort ebenfalls angesagt. Es gibt Sport, Spiel, ein Kinderfußballturnier sowie Kaffee und Kuchen. Der Abend wird auf dem Sportplatz mit einer Disco für Jung und Alt beschlossen.