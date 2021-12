Das haben die Dessau-Roßlauer im Jahr 2021 besonders oft gegoogelt

Dessau/MZ - Was für ein Jahr! Das alles beherrschende Thema war auch in Dessau-Roßlau erneut die Corona-Pandemie. Aber auch schöne Momente bewegten die Menschen. Vor dem Fernseher fieberten sie im Sommer mit den Olympioniken und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit. Die Stadt veränderte sich. Ein neuer Oberbürgermeister wurde gewählt, das Pharmaunternehmen IDT wurde bundesweit für seine Impfstoffherstellung bekannt und die Dessauerin Steffi Lemke grüne Umweltministerin.

Da konnte man schon einmal den Überblick verlieren, wenn es um Quarantäneregeln, Jogi Löws Aufstellung, die Unterschiede zwischen den Impfstoffen oder die Parteizugehörigkeit Dessauer Politiker ging. Ins Lexikon schaut dafür heute kaum mehr einer. Alle Fragen dieser Welt werden gegoogelt. Und die weltgrößte Suchmaschine aus Kalifornien zählt fleißig mit, was die Nutzer da so eingeben. Dank der IP-Adresse lässt sich sogar eine Top-10 der Dessau-Roßlauer Google-Nutzer erstellen. Und genau die hat sich die MZ geben lassen.

Wichtig für die Auswertung: Es handelt sich nicht um die absolut am häufigsten eingetippten Suchbegriffe. Sonst würden wohl jedes Jahr allgemeine Wörter wie „Wetter“, „Lottozahlen“ und „Tatort heute“ auf dem Treppchen landen. Google wertet stattdessen aus, welche Begriffe im Vergleich zum Vorjahr häufiger gesucht wurden.

Angeführt wird das Ranking in Dessau-Roßlau auch weiterhin vom alles beherrschenden Thema „Corona“ (Platz 1), bevor es erst einmal ziemlich sportlich wird. Die nächsten drei Positionen belegen die „EM 2021“, die „Bundesliga“ und die „3. Liga“ - und auch die „2. Bundesliga“ (Platz 9) hat es noch in die Top 10 geschafft. Trotz vieler Geisterspiele und Corona-Beschränkungen scheint die Begeisterung für den Fußball also ungebrochen. Oder schauen die Suchenden der „2. Bundesliga“ eher auf den Handball? In der Handballstadt Dessau gut möglich!

Dessau-Roßlaus Oberbürgermeisterwahl schafft es auf Platz 5 der Rangliste

Erst danach folgt ein Thema, das 2021 wie kein anderes für Dessau-Roßlau stand: Die „Oberbürgermeisterwahl“ (Platz 5) in deren Stichwahl am 27. Juni sich der neue Bürgermeister Robert Reck (parteilos) gegen seinen Herausforderer Eiko Adamek (CDU) durchsetzen konnte.

Schließlich haben es auch noch einige Sorgenkinder der Doppelstädter ins Google-Trend-Ranking geschafft: Die „Benzinpreise“ (Platz 6), das „Regenradar“ (Platz 8) sowie die „WhatsApp-Störung“ (Platz 7), die Anfang Oktober deutschlandweit für mehr als sechs Stunden zu einem Totalausfall bei den Diensten von Facebook, Instagram und Whatsapp geführt hatte. Zum Glück versagte Google nicht seinen Dienst. Wer weiß, wer dann geholfen hätte? Ein Lexikon vielleicht, oder das Gesundheitsamt. Die meistgestellte Wie-Frage deutschlandweit lautete 2021 nämlich: „Wie lange ist ein Schnelltest gültig?“

Neben vieler Gemeinsamkeiten zu den deutschlandweiten Google-Trends 2021, gibt es aber auch deutliche Unterschiede: So landet „Corona“ im Bundesdurchschnitt erst auf Platz 3, noch hinter der „EM 2021“ (Platz 1) und der „Bundestagswahl 2021“ (Platz 2). Neben der „Bundesliga“ (Platz 4) war in Deutschland aber auch die „Whatsapp-Störung“ (Platz 6) ebenso ein gefragtes Thema wie in Dessau-Roßlau.

Hinzu kommen aber auch Themen, die in Dessau-Roßlau keine große Rolle gespielt haben: Etwa „Olympia 2021“ (Platz 5), die Aktie der Mainzer Firma „Biontech“ (Platz 7), jener Firma, die den in Deutschland am häufigsten eingesetzten Impfstoff gegen das Corona-Virus herstellt. Kein Wunder, dass sich die Dessau-Roßlauer dafür weniger interessierten. Liegt doch mit der IDT Biologika ein Impfstoffhersteller direkt vor der Haustür.