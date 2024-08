Dessau/MZ. - Mit in der Spitze 350 Besuchern war die achte Auflage von „Roßlau rockt für Vielfalt und Toleranz, kein Millimeter nach rechts“ die bisher größte überhaupt. Zu diesem Erfolg dürfte maßgeblich Laurens Nothdurft beigetragen haben – anders jedoch, als von ihm beabsichtigt. Der Roßlauer AfD-Mann, Ortsbürgermeister und Stadtrat, hatte in einem Brief an Oberbürgermeister Robert Reck Fragen aufgeworfen, die offenbar zum Verbot der Protestveranstaltung führen sollten.

