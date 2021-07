Das ehemalige Volksbankgebäude in Dessau-Mildensee hat einen neuen Mieter

Dessau/MZ - Nur drei Monate war das Gebäude der ehemaligen Volksbank in Mildensee ungenutzt. Seit letzter Woche hat der bankeigene Neubau einen neuen Mieter: Der Deutsch-Europäische Genossenschafts- und Prüfungsverband (DEGP) bezog das gesamte Gebäude.

„Wir haben hier beste Bedingungen“, freut sich Vorstand Rolf Gräser über den neuen Standort des Verbandes. Der war zuvor in der Wasserstadt 16-18 in drei kleinen Büros der ehemaligen „Palette“ ansässig. „Unser Verband ist in den letzten Jahren gewachsen, wir haben unsere Mitarbeiterzahl aufgestockt und brauchten dringend größere Räumlichkeiten“, so der Vorstand.

Prüfung und Begleitung von Genossenschaften aller volkswirtschaftlichen Bereiche in ganz Deutschland

Aufgabe des DEGP, der von der Hauptgeschäftsstelle in der Oranienbaumer Straße 1 geführt wird, ist die Prüfung und Begleitung von Genossenschaften aller volkswirtschaftlichen Bereiche in ganz Deutschland, einschließlich der Tochterunternehmen im europäischen Ausland.

Je nach Größe umfasst dies die wirtschaftliche Situation, die Geschäftsführung, Vermögenslage, Erfüllung des Förderauftrages sowie den Jahresabschluss. Waren in den Anfängen vor 30 Jahren vornehmlich Genossenschaften der Landwirtschaft und Produktivgenossenschaften (ehemalige PGH) Mitglieder im Verband, sind inzwischen die Bereiche Dienstleistung und Bau sowie viele Wohnungsgenossenschaften dazugekommen.

Nach dem Umbau sind längst nicht alle Spuren der einstigen Nutzung als Bank verschwunden

Auf etwa 350 Unternehmen ist die Zahl der zu betreuenden Genossenschaften angewachsen. Für sie laufen die Fäden in der ehemaligen Volksbankfiliale zusammen. Hier befinden sich die zentrale Datei, das Archiv, der zentrale Verwaltungsbereich mit jetzt fünf Mitarbeitern und die Büros der Vorstände, des Prüfungsdienstleiters sowie ein Prüferzimmer. „Wir haben räumlich und kommunikationstechnisch aufgerüstet und uns den neuen Anforderungen angepasst“, sagt Rolf Gräser. Für die Prüfungen in den Unternehmen verpflichtet der Verband Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Freiberufler.

Dass auch nach dem Umbau nicht alle Spuren der einstigen Nutzung als Bank verschwunden sind, hat für Gräser und sein Team einen ganz besonderen Charme. „Wer hat schon einen Tresor im Büro?“, schmunzelt der Vorstand.