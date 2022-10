Das Dessauer Kilo-Kartoffel-Wunder - Wie eine Hobbygärtnerin die Landwirte überrascht

Dessau/MZ - „Knille, Knalle Knolle, Kartoffel heißt die tolle/ Die da in der Erde liegt und nun neue Triebe kriegt“ – ein Gedicht aus Ramona Hartmanns Kindheit, das ihr sofort in den Sinn kam, als sie die 903 Gramm schwere Kartoffel in ihrem Garten im Gartenverein Flora ausgrub. Ein bemerkenswertes Gewicht für eine Kartoffel, insbesondere, da es sich um eine Pflanz- oder auch Saatkartoffel handelt, die im Vergleich zu anderen mehr, aber dafür eigentlich kleinere Knollen ausbildet.