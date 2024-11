Musik Das Blasorchester Roßlau feiert sein 60. Jubiläum mit einem Konzert in der Stadthalle Zerbst

Das Blasorchester Roßlau wurde 1964 gegründet. Einst war es eines unter vielen in Dessau und Roßlau, heute ist es der letzte Klangkörper seiner Art in der Doppelstadt. Zum Jubiläum laden die Musiker um Willi Dreibrodt am Sonnabend zu einem besonderen Konzertabend ein. Warum das ein besonderes Highlight wird.