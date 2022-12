Darum gewinnen die Kleingärtner des Vereins „Küchengarten“ in Dessau den OB-Wanderpokal

Nach zweijähriger Coronazwangspause übergibt Robert Reck am Donnerstag Urkunden und OB-Pokal an die sechs besten Vereine des Stadtverbandes.

Dessau/MZ - Während draußen leichter Flockenwirbel den nahenden Winter anzeigte, hatten in der gemütlich warmen Stube des „Riekchen“ in der Scheplake Vertreter von Kleingartenvereinen am gedeckten Kaffeetisch Platz genommen.