Damals im Kaufhaus Zeeck: Die 95-jährige Irmgard Neitzke aus Dessau teilt Erinnerungen aus der Kindheit

Dessau/MZ. - „An der Hand meiner Mutter bin ich ins Kaufhaus Zeeck gegangen.“ Irmgard Neitzke kann sich noch gut erinnern. Der Besuch war eine Ausnahme. „Wir waren keine reichen Leute. Mein Vater war Angestellter, zum Schluss bei Junkalor.“ Die Mutter war Zuhause mit ihren beiden Mädchen – Irmgard und ihrer sieben Jahre jüngeren Schwester.