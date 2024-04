Freizeit Crowdfunding gestartet: Sport- und Kulturfest der Generationen auf dem Dessauer Marktplatz geplant

Die Volkssolidarität 92, die Biberakademie und die Stadtsparkasse engagieren sich in Dessau für Alt und Jung. Zusammen laden sie am 27. April zum ersten Sport- und Kulturfest der Generationen ein. Was dann auf dem Marktplatz, aber auch im Rathaus und der Bibliothek los sein wird. Und wie jeder helfen kann, dass das Fest ein Erfolg wird.