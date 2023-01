Wie „Young Province“ sich in Dessau einen Namen gemacht hat

Die Musiker der Band „Young Province“ proben für weitere Auftritte. Gegründet wurde die Band an Silvester 2018.

Dessau/MZ - Vier Stehlampen mit Schirmen aus Japanpapier verbreiten heimeliges Licht, in einer Ecke Ledercouch und Sessel, in der anderen fiedelt Lucas selbstvergessen auf der E-Gitarre vor sich hin. Olli guckt am Bass leicht entnervt, er diskutiert gerade mit David, dem Sänger, irgendeinen Einsatz, doch David zuckt die Schultern und grinst: „Das ist Leadgitarre, das kriegste nicht raus.“ Jetzt grinst auch Lucas und lässt Finger von der Gitarre.