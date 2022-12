Corona-Regeln in Dessau-Roßlau - In Bussen und Bahnen sind Masken keine Pflicht mehr

In Dessau-Roßlau müssen Fahrgäste im ÖPNV keine Masken mehr tragen. Laut Experten kein guter Zeitpunkt - was die Gefahren sind, und wie sich die Fahrgäste verhalten sollten.

Dessau-Rosslau/MZ - In den Bussen und Straßenbahnen in Dessau-Roßlau müssen Fahrgäste ab dem heutigen Donnerstag keine Maske mehr tragen. Die Stadtwerke, die den öffentlichen Nahverkehr betreiben, setzen damit eine Regelung um, die der Landtag in dieser Woche beschlossen hatte: Im ÖPNV ist die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt gekippt.