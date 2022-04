Völlig verzerrtes Bild Bundesweit niedrigste Corona-Inzidenz: Dessau-Roßlaus Melde-Praxis in der Kritik

Offiziell ist die Corona-Inzidenz nirgendwo so gering wie in Dessau-Rosslau. Beweis eines besonders guten Corona-Managements oder gar einer entspannten Infektionslage in der Doppelstadt sind die aktuellen Zahlen nicht.