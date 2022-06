Cornelia Lüddemann (Grüne): Klimaschutz soll für jeden auch von Nutzen sein

Sie will weitere Projekte in Dessau-Roßlau umsetzen.

Cornelia Lüddemann (52) ist geboren, aufgewachsen und wohnhaft in Dessau. Sie hat einen Sohn und lebt in einer Partnerschaft, studierte Erziehungswissenschaft mit Fokus soziale Arbeit.In ihrer Heimatstadt baute sie das erste Frauenhaus Sachsen-Anhalts mit auf.

Politik hat sie nach eigenen Worten als „Quereinsteigerin“ zu ihrem Hauptberuf gemacht. Aber geradlinig immer bei den Grünen. Die gelernte Bibliotheksfacharbeiterin wurde 1992 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, leitete das Abgeordnetenbüro der Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke und absolvierte ihr Studium nebenberuflich. Von 2001 bis 2010 war sie als Geschäftsführerin tätig für den Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt, dann ein Jahr lang in Berlin für die Bundesvereinigung soziokultureller Zentren. 2011 stieg sie hauptberuflich in die Politik ein, wurde über Platz 3 der Landesliste ihrer Partei in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Bis 2016 war sie Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, trat wegen der Trennung von Amt und Mandat aber nicht mehr zur Wiederwahl an. In den Landtag wurde sie dann ein zweites Mal gewählt.