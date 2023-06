In Dessau-Roßlau hat es in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Betrugsversuche gegeben. Die Vorgehensweise war in den Fällen ganz unterschiedlich.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau hat es in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Betrugsversuche gegeben - in einem Fall verlor ein Rentner aus der Doppelstadt mehrere tausend Euro. Die Vorgehensweise war in den Fällen ganz unterschiedlich.