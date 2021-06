Code für digitalen Impfpass gibt es seit Freitag auch im Dessauer Impfzentrum

Dessau-Roßlau - Der digitale Impfnachweis, der in den kommenden Monaten und Jahren vermutlich bei der Teilnahme am öffentlichen Leben sowie Reisen nötig sein wird, wird nun auch in Dessau-Roßlau ausgegeben. Wie Stadtsprecher Carsten Sauer auf MZ-Nachfrage bestätigte, wird an der Anhalt-Arena seit Freitag der digitale Impfpass ausgegeben. Zuvor hatte das Landes-Sozialministerium darüber informiert, dass in allen Impfzentren des Landes neben den bisherigen gelben Papierausweisen auch die digitale Form vorhanden ist.

Bürgern, die in den nächsten Tagen geimpft werden, können sich nun ein Impfzertifikat mit einem QR-Code in Papierform ausstellen lassen. Dieser QR-Code kann eingescannt und in digitaler Form genutzt werden. Mit der kostenlosen CovPass-App oder der Corona-Warn-App kann der Impfausweis dann digital vorgezeigt werden. Darüber hinaus lässt sich ebenfalls eine mögliche Genesung eintragen, die ebenfalls Reisefreiheit im Schengenraum ermöglicht.

Wie bereits vollständig Geimpfte an einen digitalen Nachweis kommen, darüber will die Stadt am Montag informieren. Vom Sozialministerium hieß es dazu: „Bis zum Monatsende soll ein Web-Portal zur Verfügung stehen, auf dem der digitale Impfnachweis auch für zurückliegende Impfungen online abgerufen werden kann. Das Konzept dazu befindet sich aktuell in datenschutzrechtlicher Prüfung.“

Für vollständig Geimpfte sind mögliche Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, eventuelle Einreisebeschränkungen sowie strenge Quarantäneregeln aufgehoben. Das digitale Zertifikat in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis dient als Nachweis dazu. So soll auch in anderen Ländern auf einen Blick erkennbar sein, wer geimpft ist, und wer nicht, was vor allem für die bevorstehende Reisezeit wichtig ist. Außerdem muss der Papierausweis nicht mitgenommen werden. (mz/oml)