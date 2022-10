Co-Trainer des DRHV wird Buchautor - Vanja Radić bringt ein Handball-Fachbuch heraus

Dessau/MZ - Vor eineinhalb Wochen hat sich in Zerbst ein echter Krimi abgespielt. In den Hauptrollen: Vanja Radić und seine Frau, ein Postauto und ein Handy. „Wir saßen von 9 Uhr morgens da und haben den Lieferwagen per Tracker auf dem Telefon verfolgt“, erzählt Radić lachend über den 13. Oktober, an dem er angespannt auf drei große Pakete gewartet hatte.