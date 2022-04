„Clever-Shuttle“ aus Leipzig soll bald die Busse in Dessau-Roßlau ergänzen - aber Taxis nicht ersetzen

In Leipzig gibt es schon das Angebot von Clever-Shuttle. Nun soll das flexible System auch in Dessau-Roßlau Fuß fassen und den Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.

Dessau-Roßlau/MZ - Busfahren, fast immer wann man möchte und dabei so nah wie möglich am eigenen Wohnort zusteigen, das soll die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs in der Doppelstadt sein. Ein bisschen dieser Zukunft konnten Interessierte im Rahmen der Mobilitätswoche schon auf dem Dessauer Marktplatz schnuppern.