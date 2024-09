Großes Laufevent City-Run in Dessau begeistert: So viele Starter wie noch nie dabei

Der City-Run feiert Jubiläum. Zum 25. Mal ist das Dessauer Stadtzentrum am Sonntag in Läuferhand. Und die kommen in Scharen. Weit über 2.000 waren beim Lauf-Event des Jahres dabei.