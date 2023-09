Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessaus Tierparkchef, Jan Bauer, steht an der Spitze des erst vor kurzem gegründeten Landeszooverbandes Sachsen-Anhalt. Das bestätigte der Tierparkleiter der MZ in dieser Woche. Bauer ist damit der erste Geschäftsführer des am 14. Juni dieses Jahres gegründeten Verbandes, dem derzeit 17 Tierparks und Zoos in Sachsen-Anhalt angehören. Landesweit gibt es etwa 40 Tierparks und vergleichbare Einrichtungen.