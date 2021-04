CDU fordert Ausweitung der Gartenträume-Lounge auf dem Dessauer Marktplatz

Dessau - Kaum klettern die Temperaturen etwas höher, lockt die Gartenträume-Lounge sofort Menschen auf den Dessauer Markt. Wenn dann noch die Sonne scheint, sind die bepflanzten Sitzmöbel im Nu belegt. Das sommerliche Wetter in der vorvergangenen Woche hat das gezeigt.

Die Stadtmarketinggesellschaft (SMG) hat mit dem Projekt zur Innenstadtbelebung ins Schwarze getroffen - selbst wenn gerade keine Konzerte oder Lesungen dort stattfinden. Nicht verwunderlich also, dass jetzt die Politik das Thema für sich entdeckt. Erst Recht im OB-Wahlkampf.

So forderte OB-Kandidat und CDU Fraktionschef Eiko Adamek nun, die Lounge doch noch in Richtung Rathaus zu erweitern. „Das Interesse daran ist vorhanden, die Sitzelemente werden super angenommen“, erklärte Adamek am Mittwoch im Haupt- und Personalausschuss. So könne man die Lounge zumindest noch um den Brunnen auf dem Markt herum ziehen, damit sich noch mehr Menschen dort niederlassen könnten.

Die Einwände seines Kontrahenten um den OB-Posten, Robert Reck, des zuständigen Dezernenten und „Vaters“ der Lounge drangen dabei eher nicht zu Adamek vor. Der Beigeordnete für Wirtschaft und Kultur zeigte sich zunächst zurückhaltend und erklärte, er werde das Anliegen an die SMG weitergeben. Stellte die Möglichkeit einer Erweiterung jedoch sogleich in Frage. Es sei unklar, ob es der wöchentliche Markttag vor dem Rathaus überhaupt zulasse, die Lounge auszuweiten. Wegen Corona war diese absichtlich bereits etwas auseinander gezogen worden.

Adamek überging das Argument und warb eher noch offensiver für seinen Vorschlag. Erst Recht als Finanzdezernentin Sabrina Nußbeck unverhofft mit einer Zahl aufwartete: 40.000 Euro seien nämlich für weitere Elemente auf dem Marktplatz in den aktuellen Haushalt eingestellt. „Dann sollten wir“, so Adamek daraufhin, „umgehend ausschreiben, damit die Lounge bis zum Sommer erweitert ist.“

Robert Recks Anmerkungen, dass die SMG zuständig sei und man sich nicht einmischen möge, die Summe noch dazu für die Ratsgasse und nicht für den Markt vorgesehen sei, verhallten relativ unerwidert.

Es ist also zu erwarten, dass die CDU demnächst eine Beschlussvorlage zum Thema einbringen könnte. Die Frage ist, ob sie eine Mehrheit findet. (mz/Daniel Salpius)