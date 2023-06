CDU-Bundtagsabgeordneter als Kassierer an Edeka-Kasse - Halb-Stunden-Umsatz gespendet

MDB Sepp Müller sitzt bei Edeka Pollmer an der Kasse

Dessau/MZ/SN - Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kassierte bei seinem „Praktikum“ für den guten Zweck am Donnerstag im Dessauer Edeka-Markt von Ingo Pollmer in der Heidestraße eine Summe von 672 Euro ab, die der selbstständige Kaufmann Pollmer auf insgesamt 900 Euro aufstockte. Diese Summe geht ans Tierheim in Dessau, das vom Tierschutzverein betrieben wird.