Einer der weltweit größten Callcenter-Betreiber, die Sitel-Gruppe mit einer Niederlassung in Dessau, ändert ihren Namen. Wofür „Foundever“ nun steht.

Der Sitz der Firma Sitel in Dessau. Hier wird bald eine neue Fahne wehen.

Dessau/MZ/OML - Einer der weltweit größten Callcenter-Betreiber, die Sitel-Gruppe mit einer Niederlassung in Dessau, ändert ihren Namen. Von nun an werde man unter dem Namen „Foundever“ agieren, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.