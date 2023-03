Krippenkinder ziehen im August von der Kühnauer Straße in die neue Kita in der Essener Straße. Dann wird „Bussi Bär“ umgebaut und saniert.

Blick in die Garderobe einer Kita

Dessau/MZ - Für die Kinderkrippe „Bussi Bär“ in der Kühnauer Straße stehen umfassende Veränderungen bevor. Nur noch bis zum Sommer werden dort Krippenkinder betreut werden. Planmäßig wechseln diese im August in die neu gebaute Kindertagesstätte in der Essener Straße.