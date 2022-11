Stadt Dessau beschildert Naturschutzgebiete mit 200 Tafeln - Was in den FFH-Gebieten gilt

Die Stadt kennzeichnet besondere Naturschutzgebiete nun mit knapp 200 neuen Schildern. So sollen auch Bußgelder möglich sein. Welche Regeln dort gelten.

Die Natura-2000-Gebiete in der Stadt Dessausind beschildert. Hier müssen sich Bürger an bestimmte Regeln halten. Tun sie das nicht, kann das teuer werden.

Dessau-Roßlau/MZ - Wenn im Sommer die Sonne auf Dessau-Roßlau brennt, ist ein Nachmittag an der Muldemündung das, wonach so manchem Einwohner der Sinn steht. Die Füße im kühlen Wasser, entspannte Musik aus einer Beatbox auf der Picknickdecke und abends ein Lagerfeuer zum Ausklang des Tages. So schön kann ein Sommertag sein, oder?