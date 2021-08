Bussarde in Siegerpose - Dessauer Naturfotograf siegt mit spektakulärem Schnappschuss

Herzberg/Dessau/MZ - Treffen sich zwei Bussarde im Schnee bei klirrender Kälte... Man kennt solche Fotos vielleicht aus Werbeprospekten über Natururlaube in den Alpen oder in den Rocky Mountains. Dieses Foto von zwei fliegenden Mäusebussarden entstand weder dort noch da, sondern an der Elbe nahe Waldersee. Am vergangenen Wochenende wurde sein Autor für dieses besondere Bild ausgezeichnet.

Thomas Hinsche ist ein besonderer Coup gelungen

Dem Dessauer Naturfotografen Thomas Hinsche ist ein besonderer Cup gelungen. Zum zweiten Mal in Folge räumte er beim Fotowettbewerb „HarzNatur“ einen ersten Preis und darüber hinaus den Gesamtsieg ab. Damit wiederholte Hinsche aktuell seine Erfolgsserie von 2019. Damals siegte er unter anderem mit einer Makroaufnahme von einer Ameise, die einen wahren Kraftakt vollzieht: Sie hat eine viel größere, tote Libelle im Schlepptau. 2021, am 14. August, wurde Hinsche nun für sein Foto von den im Schnee fliegenden Mäusebussarden geehrt. Das Foto besticht nicht nur durch seine Schärfe, durch die dem Betrachter die wundervolle Zeichnung der Bussardfedern vor Augen geführt wird. Man bekommt Respekt vor den scharfen Krallen der einheimischen Greifvögel. Vor allem aber hat es der mehrfach preisgekrönte Walderseer Naturfotograf wieder einmal geschafft, Außenstehenden seltene Einblicke in die Natur zu geben. Wie faszinierend ist doch diese wunderbar wilde Vogelwelt!

„Schnee-Fight“ nennt Hinsche sein Bussard-Bild. Ist dieses Foto nun Zufall oder nicht? Kein Zufall. „Dadurch dass es im Winter geschneit hatte, hat es mich oft in die Natur gezogen“, erklärt er, dass es die Tiere im Winter bei geschlossener Schneedecke oft schwer haben, Futter zu finden. Diesen Umstand hat er für sich genutzt.

Thomas Hinsche (Foto: Hinsche)

Thomas Hinsche fotografiert seit 2006. Sein Talent - der besondere Blick auf die Natur - wurde ihm in die Wiege gelegt. Großvater Alfred Hinsche war zwischen 1948 und 1959 Direktor des Dessauer Museums für Naturkunde und Vorgeschichte und wirkte über 25 Jahre als Kreisnaturschutzbeauftragter in der Elbe- und Muldestadt. Die Jahre mit dem Opa prägten - und waren später von Erfolg gekrönt. So wurde Thomas Hinsche 2019 in England „Vogelfotograf des Jahres“ („Bird Photographer of the Year“). Für ihn war das nach einer Auszeichnung des „National Geographic Magazin“ zum zweitbesten Fotografen des Jahres 2018 ein besonderer Erfolg.

Einnahmen aus Kalender-Verkauf werden für Luchs-Projekt genutzt

Die aktuelle Ehrung durch „HarzNatur“ empfindet Hische als ebenso wertvoll. Der Nationalpark Harz lobt alle zwei Jahre diesen Fotowettbewerb aus. Die besten Fotos finden im jährlich erscheinenden Nationalpark-Fotokalender bundesweite Verbreitung. „Die Einnahmen aus dem Verkauf der Kalender werden in die Wiederansiedlung von Luchsen im Harz investiert“, erzählt Hinsche und findet es besonders gut, dass er „einen Beitrag leistet, dass es im Harz auf irgendeine Art und Weise vorwärts geht“.

Inzwischen hat sich der Luchs im Harz wieder etabliert und breitet sich sogar über die Grenzen des nördlichsten deutschen Mittelgebirges hinweg aus. Doch das täuscht den Walderseer nicht über alle Probleme hinweg. Hinsche selbst ist schockiert über die Veränderungen der Natur.

Zum Fotowettbewerb von „HarzNatur 2021“ wurden über 1.000 Fotos eingereicht. Gesucht wurden Bilder in vier Kategorien. Darunter Naturaufnahmen des neuen Waldes, Makrofotografien von der kleinen Welt am Wegesrand, Landschaftsaufnahmen und von Tieren. Letztere hatte Hinsche für sich entschieden.